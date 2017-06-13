(中央社訊息服務20170613 15:39:43)可提供最大容量達900GB



東京--(美國商業資訊)--東芝公司(TOKYO: 6502)旗下儲存與電子元件解決方案公司今日宣布推出AL14SX系列，該新系列為其企業級硬碟驅動器(HDD)產品陣容中的最新產品，它們適用於關鍵任務伺服器和儲存應用。樣品出貨即日啟動。



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AL14SX系列15,000 RPM 2.5英寸[1]驅動器採用12Gbit/s[2] SAS介面。選購型號包括採用先進格式磁區技術的4K native (4Kn)型號和512 emulation (512e)型號，以及針對舊版應用程式和管理程式環境進行了最佳化的512 native (512n)型號。AL14SX系列為客戶多樣化的應用提供適當的選擇。



AL14SX系列提供300GB、600GB和900GB存儲容量。與上一代600GB產品AL13SX系列相比，900GB[3]型號的最大容量增加50%。此外，4Kn和512e型號的持續資料傳輸率提高了約19%，提升至290MiB/s[4]，而功率效率(W/GB)提高了約28.7%。新產品在容量、速度和節能方面的改善有助於降低伺服器和系統的總持有成本(TCO)。



客戶還可以選擇支援清理即時擦除(Sanitize Instant Erase，SIE)的型號，使磁片上記錄的資料實現快速失效，支援高效率處理和重複使用。



[1] 「2.5英寸」指硬碟驅動器的外形。並不表示驅動器的實際尺寸。[2] 根據主機設備、讀取和寫入條件以及檔案大小情況，讀寫速度可能存在差異。[3] 容量定義：東芝定義1百萬位元組(MB)為1,000,000位元組，10億位元組(GB)為1,000,000,000位元組，1兆位元組(TB)為1,000,000,000,000位元組。而電腦作業系統使用2的冪方來報告儲存容量，其定義1GB = 230 = 1,073,741,824位元組，因此顯示更少的儲存容量。根據不同的檔案大小、格式、設定、軟體和作業系統，可用儲存容量（包括各種媒體檔案範例）將存在差異，如微軟作業系統和/或預載軟體應用程式或媒體內容。實際的格式化容量可能存在差異。[4] 1千位元組(KiB)代表210或1,024位元組、1百萬位元組(MiB)代表220或1,048,576 位元組、10億位元組(GiB)代表230或1,073,741,824位元組。



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關於東芝東芝公司是一家《財星》雜誌全球500大企業，致力於將其在先進電子和電氣產品及系統方面的一流能力運用於三大重點業務領域：更為清潔和安全的維持日常生活的能源業務；保持生活品質的基礎建設業務；以及實現先進的資訊社會的儲存業務。在東芝集團的基本承諾「為了人類和地球的明天」的指引下，東芝竭力推動全球業務，並致力於實現一個讓子孫後代可以享有更加美好的生活的世界。



東芝於1875年在東京成立，如今已成為一家有著550家附屬公司的環球企業，全球擁有超過188,000名員工，年銷售額逾5.6兆日圓（500億美元）。（截至2016年3月31日）有關東芝的更多資訊，請造訪www.toshiba.co.jp/index.htm



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訊息來源：business wire