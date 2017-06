(中央社訊息服務20170613 14:57:51)瑞士納沙泰爾-- (美國商業資訊) -- Masimo (NASDAQ: MASI)今天發表了最近在華盛頓特區召開的國際麻醉研究學會(IARS)年會上呈報的一篇摘要的結果。該研究中,加州大學戴維斯分校醫學院的研究人員評估了Masimo氧儲備指數™ (ORi™)作為重症病患動脈血紅蛋白去血氧飽和早期警報的潛在臨床功效1。 Ori是動脈血氧分壓(PaO2)的相對指標,範圍介於100至200毫米汞柱。ORi旨在補充而非替代血氧飽和度(SpO2)監測和PaO2測量。ORi是一種「指數」參數,數字介於0至1,沒有單位值,ORi的趨勢可以測量,並具備選項提示功能,可提醒臨床工作者關注患者氧儲備的變化。 在這項前瞻性、協作性、觀察性研究中,Leonard Lee博士及其同事入組了40例因擇期手術而需氣管內插管的成人重症病患,患者計畫在全身麻醉前置放動脈血壓監測導管。患者的ORi值採用Masimo Radical-7®脈搏碳氧-血氧飽和度儀®進行測量。研究人員記錄了(絕對值降低和變化速率所觸發的)ORi提醒開始至血氧飽和度為94%之間流逝的時間,以及血氧飽和度由98%至94%之間流逝的時間。ORi提醒開始至血氧飽和度為98%之間的平均時間間隙判定為ORi給出的平均提醒時間延長值。 研究人員發現,在這些患者中,ORi提醒開始至血氧飽和度為94%的平均時間為 80±38秒(範圍介於29至227秒)。血氧飽和度由98%至94%之間的平均時間為46±23秒(範圍介於12至108秒)。因此,ORi給出的平均提醒時間延長值為34±23秒(範圍介於4至119秒)。依百分比計,ORi給出的增幅為96%±92%(範圍介於5%至479%)。 研究人員的結論是,該研究「展示了ORi作為動脈去氧飽和的預先警報和SpO2輔助指標的潛在功效。這一外加的警報時間可能透過實現更早呼救、更有經驗的人員援助或氣道處治的改良,而轉化為患者安全性的提高。本項分析中,我們將預警目標設定在SpO2為98%。在臨床情境中,這個SpO2值可能不會判定為重症。採用較低SpO2值作為提醒水準,肯定能增加ORi給出的預先警報。ORi與PaO2相關性的進一步分析、ORi用作插管前給氧的指導、在病理性肥胖中的用途,是未來的研究領域。」 最近另一項研究中,德州達拉斯兒童醫療中心的研究人員的結論是,在插管前給氧誘導窒息兒童即將發生去氧飽和時,ORi可為臨床工作者提供中位31.5秒的預先警報2。 ORi未獲得510(k)核准,未在美國上市。@MasimoInnovates | #Masimo References 1. Lee L, Singh A, Applegate R, and Fleming N. Oxygen Reserve Index: An early warning for desaturation in critically ill patients. Proceedings from the 2017 IARS Annual Meeting, Washington, DC. Abstract #A1406. (氧儲備指數:重症病患去氧飽和的早期警報之一。2017 IARS年會論文集,華盛頓特區。摘要#A1406。) 2. Szmuk P et al. Oxygen Reserve Index A Novel Noninvasive Measure of Oxygen Reserve—A Pilot Study. Anesthesiology. 4 2016, Vol. 124, 779-784. doi:10.1097/ALN.0000000000001009. (氧儲備的新型無創指標氧儲備指數——預初研究。《麻醉學》4 2016, 第124卷, 779-784.) 關於MasimoMasimo (NASDAQ: MASI)是創新的無創監測技術的全球領先者。我們的使命是改善患者醫療結果並降低治療成本。1995年,公司推出了Masimo SET®移動和低灌注下測量(Measure-through Motion and Low Perfusion™)脈搏血氧飽和度儀,多項研究已顯示,該儀器可大幅減少假警報、並準確監測真警報。研究顯示,Masimo SET®可幫助臨床醫生減少早產新生兒的重度視網膜病變1、改善新生兒的CCHD篩檢2,在用於術後病房的Masimo Patient SafetyNet™*連續監護時,可減少快速回應動員和成本3,4,5。Masimo SET®據估計已應用於全世界領先醫院及其他醫療機構中超過1億名患者6,是《美國新聞與世界報導》2016-17年最佳醫院榮譽榜排名前20位醫院中16家醫院採用的主要脈搏血氧飽和度儀7。2005年,Masimo推出了rainbow®脈搏碳氧-血氧飽和度儀技術,實現了以往只能侵入性測量的血液成份的無創連續監測,包括總血紅蛋白(SpHb®)、血氧含量(SpOC™)、碳氧血紅蛋白(SpCO®)、高鐵血紅蛋白(SpMet®)和最新的脈搏灌注變異指數(PVi®)及氧儲備指數(ORi™),此外還有SpO2、脈率和灌注指數(PI)。2014年,Masimo推出了Root®,這是一種直覺的患者監測和互通平臺,搭載Masimo Open Connect™ (MOC-9™)介面,使其他公司能夠用新特性和測量功能來增強Root。Masimo同時在mHealth領域憑藉Radius-7™可穿戴患者監護儀、用於智慧型手機的iSpO2®脈搏血氧飽和度儀和MightySat™指尖脈搏血氧飽和度儀等產品發揮積極的主導作用。欲瞭解Masimo及其產品的進一步資訊,請造訪www.masimo.com。有關Masimo產品的已發表臨床研究,請造訪http://www.masimo.com/cpub/clinical-evidence.htm。*使用Patient SafetyNet商標的授權來自於University HealthSystem Consortium。參考文獻 1. Castillo A et al. Prevention of Retinopathy of Prematurity in Preterm Infants through Changes in Clinical Practice and SpO2 Technology. Acta Paediatr. 2011 Feb;100(2):188-92. (透過臨床實務轉變和SpO2技術預防早產兒視網膜病變。《兒科學雜誌》2011年2月;100(2):188-92.) 2. de-Wahl Granelli A et al. Impact of pulse oximetry screening on the detection of duct dependent congenital heart disease: a Swedish prospective screening study in 39,821 newborns. BMJ. 2009;338. (脈搏血氧飽和度篩檢對導管依賴型先天性心臟病檢出的影響:瑞典39,821例新生兒前瞻性篩檢研究。《英國醫學雜誌》2009;338.) 3. Taenzer AH et al. Impact of Pulse Oximetry Surveillance on Rescue Events and Intensive Care Unit Transfers: A Before-And-After Concurrence Study. Anesthesiology. 2010; 112(2):282-287. (脈搏血氧飽和度監測對救治事件和加護病房轉床的影響:前後巧合研究。《麻醉學》2010; 112(2):282-287.) 4. Taenzer AH et al. Postoperative Monitoring – The Dartmouth Experience. Anesthesia Patient Safety Foundation Newsletter. Spring-Summer 2012. (術後監護–Dartmouth經驗。《麻醉患者安全基金會通訊》2012年春夏刊。) 5. McGrath SP et al. Surveillance Monitoring Management for General Care Units: Strategy, Design, and Implementation. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety. 2016 Jul;42(7):293-302. (普通加護病房的監測監護管理:策略、設計和執行。《品質與患者安全聯合委員會雜誌》2016年7月;42(7):293-302.) 6. 估計值:Masimo存檔資料。 7. http://health.usnews.com/health-care/best-hospitals/articles/best-hospitals-honor-roll-and-overview.



訊息來源:business wire