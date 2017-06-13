(中央社訊息服務20170613 14:32:37)台灣自來水公司為補充基層人力，將辦理106年評價職位人員甄試，預計錄取技術士472人、營運士60人，合計招考532人，招考類別包括操作、化驗、裝修、工程、業務、抄表、行政、地政、護理等9類，錄取人員試用期滿支給月薪26,920元。



10月筆試



本項甄試採分類並分區報考及錄取，甄試共分初試及複試兩階段，初試採筆試方式，均為選擇題型，考共同科目1科及專業科目2科；複試採體能測驗、術科測驗及口試方式進行，初試測驗日期為106年10月15日（星期日），相關資訊及甄試簡章近期內將於台灣自來水公司全球資訊網網頁公告，請隨時注意甄選訊息。



報名條件門檻相對低



因應近些年退休潮，台水評價人員招考名額年年增加，104年招151名、105年招306名，今年更激增到532名。台水供水處處長武經文向1111職場新聞網表示，台水評價職位人員招考條件設限較少，歡迎有興趣的高中（職）以上畢業青年把握機會報考。



因應各人力需求，進入6月畢業季不僅私人企業強力徵才，連國營企業、銀行、公家等多單位陸續釋出各項招考訊息。1111人力銀行總經理劉美葵表示，國營事業、銀行、公家單位一直是許多求職者趨之若鶩的工作。但這些招考往往競爭激烈，為了能知己知彼百戰百勝提早做好準備，建議有意報考者可上1111進修網查詢、掌握最新消息不漏勾。



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訊息來源：1111人力銀行