遊覽車抗議 停十字路口癱瘓交通中央社 (2017-06-13 17:53)
多輛遊覽車13日上午前往交通部抗議，10餘輛下午轉往中山南路、忠孝東路口停下不動，表達對交通部抗議與不滿，造成十字路口交通癱瘓，警方派員到場交涉。中央社記者施宗暉攝 106年6月13日
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