郭台銘批台灣行政效率輸美 經濟部回應了中央社 (2017-06-13 17:53)
鴻海集團董事長郭台銘13日說，台灣行政效率輸美國很多，若非必要不想回台。經濟部長李世光（圖）表示，經濟部和企業界密切溝通，也提供來台投資的整合型單一窗口服務。中央社記者吳家昇攝 106年6月13日
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