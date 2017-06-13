工業界會經長 許勝雄盼友善投資環境中央社 (2017-06-13 17:53)
「工業團體負責人與政府首長座談會」13日下午舉行，工總理事長許勝雄（前右）呼籲，希望政府提供好的投資環境，並希望在環保、匯率到一例一休等議題，都能獲得政府的回應。中央社記者吳家昇攝 106年6月13日
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