北市午後大雨中央社 (2017-06-13 17:53)
對流雲系發展旺盛，中央氣象局13日中午過後發布北部、東北部7縣市大雨特報。圖為台北市午後下起大雨民眾在雨中冒雨前進。中央社記者謝佳璋攝 106年6月13日
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