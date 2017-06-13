高鐵雲林站可望假日增班中央社 (2017-06-13 17:53)
高鐵雲林站（圖）旅客量屢創新高，雲林縣議員13日提議增加班次，交通部長賀陳旦表示，週末假日旅客多，可望增加班次，7月將會增班。（資料照片）中央社記者葉子綱攝 106年6月13日
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