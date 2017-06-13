交通部長賀陳旦13日視察雲林虎尾五分車糖鐵，朝向活化鐵道運輸（圖），雲林縣政府和台糖合作，整建路線復駛客運，規劃向西延伸到高鐵雲林站及褒忠龍巖糖廠、向東連接台鐵斗南站。中央社記者葉子綱攝 106年6月13日