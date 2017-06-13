工總與李世光有約（2）中央社 (2017-06-13 17:52)
工總13日與經濟部長李世光（前左2）有約，已準備一例一休修法、能源及各產業發展等40個建議案，要當面請李世光協助業者解決。前右2為工總理事長許勝雄。中央社記者吳家昇攝 106年6月13日
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