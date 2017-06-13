澎湖東吉出現水龍捲（2）中央社 (2017-06-13 17:51)
澎湖東吉氣象站表示，澎湖13日一下大太陽，一下烏雲密布，瞬間出現豪大雨；上午10時許，在東吉島東方處觀測到「水龍捲」，整個過程約有6至8分鐘。（澎湖東吉氣象站提供）中央社 106年6月13日
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