台股盤中翻紅（2）中央社 (2017-06-13 17:51)
台北股市13日收盤上漲18.19點，為10128.15點，漲幅0.18%，成交金額新台幣794.33億元。中央社記者董俊志攝 106年6月13日
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