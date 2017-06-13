高鐵雲林站（圖）民國104年12月啟用營運，旅客量屢創新高，雲林縣議員13日在縣政總質詢，要求雲林縣政府爭取增加班次，讓旅外鄉親及遊客到雲林，有更便捷的大眾交通運輸。（檔案照片）中央社記者葉子綱攝 106年6月13日