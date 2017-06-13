高鐵雲林站爭取增加班次（2）中央社 (2017-06-13 17:51)
高鐵雲林站民國104年12月啟用營運，旅客量屢創新高，雲林縣議員13日在縣政總質詢，要求雲林縣政府爭取增加班次，讓旅外鄉親及遊客到雲林，有更便捷的大眾交通運輸。圖為鄰近各站運量及班次統計。（翻攝畫面）中央社記者葉子綱傳真 106年6月13日
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