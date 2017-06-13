玉山銀行員年齡最年輕 平均31.3歲中央社 (2017-06-13 17:51)
哪家銀行有最多的嫩妹跟小鮮肉？根據各銀行年報揭露資訊，玉山金控旗下玉山銀行員工平均年齡僅31.3歲，在所有上市櫃銀行中「最年輕」。（玉山銀行提供）中央社記者田裕斌傳真 106年6月13日
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