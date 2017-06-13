高明賢三大面向 要板信獲利回穩中央社 (2017-06-13 17:51)
板信銀行去年獲利銳減，總經理高明賢表示，板信今年要從強化企金、提高存放比以及降低資本成本三大面向著手，讓獲利回到過往水準。 中央社記者蔡怡杼攝 106年6月13日
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