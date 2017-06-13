亞泥挖更深？徐旭東：有緣由盼對亞泥公平一點中央社 (2017-06-13 17:50)
網友們批評亞泥在花蓮新城礦區挖得更深。亞泥董事長徐旭東表示，深挖是為了縮小範圍，盡量減少影響生態，且未來還可以蓄水養魚，盼大家了解個中緣由，對亞泥公平一點。中央社記者韋樞攝 106年6月13日
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