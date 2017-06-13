拚外交 陳良基：科技可扮先鋒角色中央社 (2017-06-13 17:50)
巴拿馬共和國宣布和中華人民共和國建交，台灣邦交國減為20個。科技部長陳良基（中）說，科技部和巴國雖無合作，但認為「科技可以扮演先鋒角色」，持續和他國合作建立關係。中央社記者黃麗芸攝 106年6月13日
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