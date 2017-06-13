記者張朝福／嘉義報導

漫長的暑假開始了，嘉義市政府警察局第二分局為了讓青少年們有休憩與進修時間，淨化妨害青少年成長環境，警方除就轄區特性及治安狀況，規劃各項勤務作為，期能有效預防暑假青少年犯罪，並加強實施犯罪預防宣導，讓學子們對於遠離、防範犯罪有更深入的認識，於6月13日舉辦「暑期保護青少年」活動─「法令宣導有獎徵答」，期以多元化且趣味性吸引青少年朋友參加。

在第二分局偵查隊翁隊長以活潑生動的簡報宣導青少年應注意的相關法律知識後，並由分局長親自向青少年及孩童們實施犯罪預防宣導，宣導並介紹各種常見之犯罪類型，如飆車、流連網咖、加入幫派、上網援交或吸毒等脫序違法行為，同時宣導如何有效防制，以強化青少年法治觀念及守法意願，減少被害發生機率；張分局長並向在場青少年大朋友、小朋友強調說明：「暑假期間警方將針對青少年易前往之網咖、KTV、夜店及賭博性電子遊戲場所加強查緝，勸導青少年不要深夜遊蕩，要多多從事正當及有益身心健康的休閒活動，一起反霸凌、反幫派、反吸毒、反暴力、反援交、反飆車」，才能開心「FUN暑假」。

嘉義市政府警察局第二分局也趁機呼籲所有家長，在忙碌之餘，應多注意並關懷自己孩子的平日生活情形及休閒娛樂，以培養正確人生觀，進而增進親子感情及發揮家庭功能，讓子女於暑假期間平安健康、快樂一夏。