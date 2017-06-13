（中央社記者林長順新北13日電）新北市今天下午降下大雨，板橋、新莊分別傳出降下冰雹。新莊三和路一度積水，到了傍晚時，積水消退中。



中央氣象局中午過後發布北部、東北部7縣市大雨特報。板橋區下午3時47分左右下起冰雹，維持約5分鐘左右，路上行人紛紛躲避。



中央氣象局科技中心主任鄭明典下午在臉書上表示，北部有多起冰雹回報，遇到了，盡量躲騎樓，開車就放慢車速或暫停安全地方。



新莊區下午3時45分左右也下起冰雹，下到快4時，有民眾在網絡上貼出冰雹的照片，直徑約5公分左右。也有民眾拍到彩虹的身影。



消防局表示，新莊三和路曾有長100公尺、寬15公尺、深17公分的積水，雨停了，積水消退中。1060613