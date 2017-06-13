妻子將臨盆殺人通緝犯落網懊悔萬分中廣新聞網 (2017-06-13 16:40)
去年十月九日台中市一家知名汽車旅館發生兇殺案，陳姓男子因被誤認，意外遭到殺害。涉案曾姓兇嫌逃亡多時，終於被嘉義市警方逮捕，並起出金牛座手槍一把、子彈九顆。全案依殺人通緝、違反槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。
嘉義市刑警大隊日前接獲線報，指稱曾姓殺人通緝犯，近來頻頻在台中、台南兩地往來活動，同時為躲避追緝還擁槍自重，具有高度危險性。警方於是報請臺中地檢署指揮偵辦，組成專案小組展開查緝。
專案小組幹員掌握嫌犯行蹤後，在高速公路西螺服務區順利將嫌犯逮捕到案。他也主動帶警方前往南投埔里一處隱密處，獲出藏放的槍械。嫌犯落網後表示，他的妻子下個月就要生產了，面對可能長期刑監禁，根本不可能陪在妻子兒女身邊，只因一時血氣方剛衝動犯案，付出的成本代價實在太高，他真的懊悔萬分。
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上一則：基隆鐵皮屋火警 1人成焦屍
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