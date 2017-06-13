孟加拉暴雨成災 至少35死中央廣播電台 (2017-06-13 15:33)
孟加拉災難處理部門主管阿邁德(Reaz Ahmed)今天(13日)說，孟國東南部近日發生的季風暴雨，造成至少35人死亡，其中大部份死者都是遭到土石流掩埋而罹難。
警方並表示，隨著緊急救難人員抵達偏遠的受災地區，死亡人數可能會進一步攀升。季風暴雨引起的土石流與洪水災難，造成這些偏遠受災地區的電話與對外交通聯繫中斷。
阿邁德說：「找尋生還者的工作仍持續進行中。」
阿邁德並表示，已知的35名死者中，大多數罹難者都在蘭加馬蒂(Rangamati)與班多爾班(Bandarban)2個縣，孟國氣象局人員說，這2個縣從12日早上就開始下起暴雨。
孟國氣象人員拉希德(Bazlur Rashid)表示，蘭加馬蒂縣12日一天的降雨量高達343毫米。他並說，蘭加馬蒂縣今天仍持續下著大雨。
季風暴雨也狂降在首都達卡(Dhaka)與主要港都吉大港(Chittagong)，造成這2個大都會區的交通大亂。
另外，在這場季風暴雨侵襲孟加拉之前，熱帶氣旋「莫拉」(Mora)上個月30日才猛烈襲擊孟國東南部，造成至少8人死亡與數萬棟房屋受損。
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上一則：基隆鐵皮屋火警 1人成焦屍
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