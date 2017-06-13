伊拉克流離失所者營地傳食物中毒 兩死中央廣播電台 (2017-06-13 16:16)
伊拉克衛生部長哈穆德(Adila Hamoud)表示，北部摩蘇爾市(Mosul)附近的一座流離失所者營地，傳出大型食物中毒事件，造成至少兩人死亡、數百人不適。
哈穆德今天(13日)告訴美聯社，發生事情的卡齊爾(Khazir)營地前一天傍晚供餐之後，有752人生病。
由一支非政府組織提供的這頓餐點，是神聖「齋戒月」(Ramadan)期間於每天黃昏所吃的開齋飯(iftar)。哈穆德說，有一名婦女、一名女孩因此死亡，至少300人情況危急。
哈穆德無意猜測是否有人刻意下毒。
這處營地共容納數千名逃離摩蘇爾家園的人。在此之前，有美國支持的伊拉克部隊已對摩蘇爾發動攻勢，要將伊斯蘭國(IS)組織逐出這座城市。
關鍵字：
上一則：基隆鐵皮屋火警 1人成焦屍
下一則：基隆鐵皮屋火警 1人成焦屍
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
台北市公寓凌晨火警 女作家曹燕婷身亡【中央社】
台大醫學院有男子墜樓 當場死亡【中央社】
台大醫學院余姓股長墜樓 當場死亡【中廣新聞網】
午後大雨 板橋新莊下冰雹【中央社】
續集沒拍完 傳事發後齊柏林兒子網上現身求援【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》