伊拉克衛生部長哈穆德(Adila Hamoud)表示，北部摩蘇爾市(Mosul)附近的一座流離失所者營地，傳出大型食物中毒事件，造成至少兩人死亡、數百人不適。

哈穆德今天(13日)告訴美聯社，發生事情的卡齊爾(Khazir)營地前一天傍晚供餐之後，有752人生病。

由一支非政府組織提供的這頓餐點，是神聖「齋戒月」(Ramadan)期間於每天黃昏所吃的開齋飯(iftar)。哈穆德說，有一名婦女、一名女孩因此死亡，至少300人情況危急。

哈穆德無意猜測是否有人刻意下毒。

這處營地共容納數千名逃離摩蘇爾家園的人。在此之前，有美國支持的伊拉克部隊已對摩蘇爾發動攻勢，要將伊斯蘭國(IS)組織逐出這座城市。