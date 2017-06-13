（中央社記者江俊亮嘉義市13日電）23歲曾姓男子去年因飲酒與人發生鬥毆，竟認錯仇家，殺死無辜男子後逃亡，昨天被警方逮獲；由於他的妻子即將在下月生產，面對未來漫長的刑期，他表示後悔萬分。



嘉義市警方今天下午召開破案記者會指出，曾姓通緝犯是台中地區新生代的黑道分子，去年在台中市某KTV飲酒時，與人發生鬥毆糾紛，亟思報復。



去年10月9日，曾男與其他6名男子在台中市某汽車旅館前，誤認陳姓被害人為仇家，竟仗著人多勢眾，將陳姓被害人壓制後，由曾男持刀往被害人右大腿猛刺1刀，導致被害人失血過多死亡。



曾男於案發後展開逃亡，由台中地檢署依殺人罪嫌發布通緝。曾男在逃亡期間，為躲避追緝而擁槍自重，由警方組成專案小組加強查緝。



專案小組歷經數月追緝，昨天掌握曾男行蹤，發現他開車到雲林西螺服務區，警方跟監到西螺服務區後，見機不可失，於是上前表明身分，將他逮捕到案。



曾男落網後，帶領警方前往南投縣埔里鎮某宮廟隱密處，起出他逃亡前藏放的金牛座手槍1把、子彈9發。全案偵訊後，今天依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。



警方表示，由於曾男的妻子下個月即將生產，面對未來漫長的刑期，他表示萬分後悔。警方則勸告他年輕人不要太衝動，否則一失足成千古恨，再回首已百年身。1060613