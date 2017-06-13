基隆鐵皮屋火警 1人成焦屍中央社 (2017-06-13 16:26)
（中央社記者林長順基隆13日電）基隆市消防局今天下午獲報，豐稔街鐵皮屋發生火警，立即派員前往搶救。消防隊控制火勢後進入屋內搜查，在2樓處發現一具焦屍。
消防局下午2時許獲報後，派出信二、中正、信義3個分隊前往搶救，現場為2層樓鐵皮建築物全面燃燒，消防隊10分鐘後控制火勢。
消防隊搜索時在2樓發現1具焦屍，警方與鑑識人員已抵達現場，調查火災原因。1060613
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