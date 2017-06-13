▲公園國小的小朋友今日前往台南公園踩點。（圖／台南市工務局提供，2017. 06. 13.）

台南公園百年慶祝活動沿續6月12日的公園特色五木生態巡禮，13日舉行「見證百年，公園踩點」活動，邀請台南公園邊公園國小的小朋友參加，公園國小在日治時期有個最美的名字「花園小學校」，是台南公園的好鄰居，是最常來公園遠足的學校。

公園國小公園特色踩點馬拉松，象徵百年前台南公園開園的馬拉松比賽，國家未來的小朋友在公園8個特色節點進行馬拉松式的體驗，包括菩提樹、大北門、燕潭、重道崇文坊、噴水池舊址、公園管理所、康樂台、羊蹄甲林8個踩點真的認識百年臺南公園的特色，有些特色在全台灣更是獨一無二。

公園裡的菩提樹是全台灣數一數二的菩提大樹、大北門舊址是全台灣公園中少有的城門舊址、重道崇文坊超過二百年的歷史也是全台灣公園中唯一的清代牌坊、噴水池舊址有舊城牆經過的軸線、公園管理所是國內目前僅存的洋風公園管理所古蹟等等。

公園特色節點闖關活動結合台南社區大學長期關懷台南公園的景點與教育傳承，馬拉松式的踩點走讀看誰先完成，令人開心的豐富獎品陪伴小朋友度過初夏的台南公園午後。