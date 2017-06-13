▲.中華醫大藝文中心及校園藝術創作聯展，曾信超校長（左一）與參展藝術家合影。（圖／中華醫事科技大學提供，2017. 06. 13.）

中華醫事科技大學通識教育中心主辦的「中西藝術、相容互輝」藝術聯展，即日起在科技教學大樓一樓藝文中心展出，其中，佈展於校園草坪上由知名雕塑家王昭旺創作的「美好時光」臘腸狗大型雕塑，造形可愛又可讓人乘坐休憩，相當吸睛。

中華醫大「中西藝術、相容互輝」藝術聯展開幕式由曾信超校長、台南市藝術家協會理事長李文欽、通識教育中心主任王素真共同主持，展出作品內容多元，有雕塑、水彩畫、油畫、水墨畫、書法、玻璃藝術、多媒材等藝術創作。

曾信超表示，中華醫大近年來致力推動校園美術館，把整座校園當作展覽空間，定期與藝文團體合作舉辦展覽活動，展覽場地除了科技教學大樓一樓的藝文中心、國際會議廳地下一樓的藝術廊道，還擴及各大樓穿堂和校園開放空間，期盼透過藝術創作進駐校園展出，陶冶師生性情，提昇人文藝術的內涵。

「中西藝術、相容互輝」藝術聯展展期到12月10日止，周一至周五的上班時間開放參觀，此次展出的作品多達90件，參展藝術家有14人，其中，知名雕塑家王昭旺創作的戶外大型雕塑「美好時光」臘腸狗造型雕塑，將近三公尺，可乘坐四、五位同學，可愛的模樣相當吸睛，吸引不少同學課餘時間圍坐聊天、拍照留影。