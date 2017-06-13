民權輕鋼架停車場再升級 為您打造停車好所在大成報 (2017-06-13 14:00)
為提升及改善停車場內老舊停車管理設備，交通局以公開招標方式，辦理停車場委託民間經營，期為老舊停車場導入科技化停車管理、注入創意活力，提供民眾更安全、便利、友善的停車環境。
交通局表示，民權輕鋼架停車場委託竑穗興業公司經營管理，業者已陸續更新停管設備、樓層油漆、外觀美化及夜間燈光設計。民權輕鋼架停車場採用車牌辨識系統，車輛進出場不需開窗，利用eTag感應技術，避免車主票卡遺失並可一卡多用，兼具有效管制月租車輛。
為便利民眾停車、尋車，場內 1至4樓皆設有車位在席系統，民眾可透過車道上方紅、綠燈號，更迅速尋找空位停放，並可於自動繳款機辦理繳費後，查詢車輛停放位置、或於手機下載APP查詢車輛停放樓層及格位編號。
交通局指出，業者於牆面重新油漆時，即運用不同樓層給予不同顏色的設計概念，希望藉此幫助民眾記憶停車樓層，並於今年4月完成設置外牆燈光照明，使停車場變身夜間圖書總館，除美化停車環境外，更讓民眾產生親切的城市共鳴，歡迎市民朋友多加利用。
民權輕鋼架停車場經由引進民間業者投資改善場內設備，除可撙節市府開支，民間經營提供民眾多元服務，增加停車場功能，整體改善老舊停車場服務品質，成效良好，交通局將持續評估高雄市公有立體停車場個案屬性，辦理委託民間經營，提供民眾更優質的停車服務。
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