【大成報記者吉雄世╱高雄報導】為了推廣金融知識深入校園，建立大專院校同學正確的理財觀念。高雄郵局於106年6月12日上午10時由副局長黃良江帶領行銷科同仁在國立中山大學企業管理系舉辦「金融知識校園講座」。這次講座結合企管系陳安琳教授「財務管理」課程，有一百多位同學熱情參與。講座主題之一: 「享樂生活，負責人生」透過本局新興郵局襄理李淑芬以淺顯易懂的方式，讓同學們了解Debit Card及信用卡的差異，建立「有多少、用多少」量入為出的正確消費觀念。講座主題之二：「預約富足人生」，邀請業界經驗豐富的富蘭克林投顧徐明暉經理講述人生的收支曲線、理財工具的選擇等相關課題，希望能加深同學正確理財觀念以及不同理財工具的認識，並建立投資風險意識，達到穩健創造財富人生之目的。經由兩位講師活潑生動的解說，並穿插有獎徵答等寓教於樂之教學方式，增加參與學生金融理財知識，打造幸福未來，擁有快樂的富足人生。高雄郵局黃副局長對於國立中山大學陳安琳教授提供如此優質的場地表示感謝，希望本日的金融理財知識對同學有所幫助並鼓勵同學踴躍報名郵局甄試，加入郵政的行列。為了提升服務品質，建立親切、便民之服務形象，配合此次講座，行銷科同仁也在會場外設立攤位推廣「郵政商城」、「郵政VISA金融卡」、「中華郵政個人化郵票」等多項業務。希望藉由親切生動的解說讓同學瞭解郵政相關業務，未來有機會希望深入轄區各大專院校，與莘莘學子互動對話，落實郵局與社區結合的理念。