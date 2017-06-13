憨兒拒當小紅帽 性侵與性騷ＯＵＴ大成報 (2017-06-13 14:27)
日間服務中心蕭婷云主任表示性侵害與性騷擾對於心智障礙朋友而言是門困難又重要的課題，心智障礙朋友因對於性騷擾或性侵害的知識不足，且發生後礙於表達能力不佳而無法明確敘明經過，致旁人難以協助。
課程中，婦幼隊警員透過問答方式瞭解心智障礙者對於「性」的認識，心智障礙朋友紛紛回答著胸部、屁股、大腿還有尿尿的地方，顯然對於「性」尚有一定的瞭解；但近一步詢問是否知道何謂性侵害，大夥則無法準確說明，婦幼隊警員便邀請心智障礙朋友上台實際模擬，親身體會並從中引導教學，心智障礙者皆熱烈參與並表示收穫滿滿。過程中，警員問起「是不是只有長得漂亮的人才會被性侵害或騷擾呢?」，35歲智能障礙重度的阿茂說「是!因為長得太胖或太醜的人家比較不喜歡」，警員表示這是一般人的想法沒錯，便分享了近期案例，導正心智障者的觀念，性侵害或性騷擾並非因外表或年紀而定，就連男生也會遭受!讓心智障礙者都長了知識。
蕭婷云指出心智障礙朋友除了容易成為性侵害與性騷擾的被害人外，也容易成為加害人，感謝婦幼隊的協助，透過課程實際互動，協助心智障礙者釐清與他人身體觸碰的界線，並學習自我防護技巧；而工作同仁則需謹慎且正確的處理、引導，並透過與家長之間的相互配合，才能引導心智障礙者瞭解正確且健康的性關係，加強服務對象對於性侵害與性騷擾的認知與自我保護。
高雄市政府社會局無障礙之家日間服務中心為設籍高雄市之18歲至45歲，領有身心障礙手冊為中、重度以上智能障礙者，提供居家與社區生活訓練、體能休閒活動、家庭支持與親職活動。
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