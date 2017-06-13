高市勞檢處徹查鐵路地下化工程大成報 (2017-06-13 14:33)
勞工局局長鄭素玲表示，公共工程本應作為民間企業實施職業安全衛生管理的表率，但近期本市公共工程卻接連發生職災，呼籲各主辦機關，務必依職安署訂定的「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」，落實事前風險評估、安全預防設施、承攬管理、工作許可、進場管制、安全衛生教育訓練等安全衛生管理作為，致力降災維護勞工安全。
勞檢處處長許峯源說，勞檢處對於高風險公共工程皆有列管，以鐵路地下化工程為例，開工迄今共檢查1040場次，其中停工34次、罰鍰39件，裁罰金額共240萬元。未來將持續加強高風險性公共工程列管檢查；此外，勞檢處也訂定公共工程區域聯防計畫，期望公共工程主辦機關與所屬工程成立聯防體，積極自主管理防災。
勞檢處表示，近期還將舉辦「感電災害預防」、「屋頂危害辨識及預防」等宣導會，歡迎事業單位至勞檢處網站報名（https://tinyurl.com/zxghrur）。
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