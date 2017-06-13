【大成報記者羅蔚舟報導】科技部於今（6/13）日召開產學小聯盟成果發表記者會，科技部部長陳良基特別化身為棒球總領隊帶領教練團出席主持，陳良基部長表示，產學小聯盟計畫定位為孕育及培養精銳球員的訓練球場，由大學業有專精的教授扮演教練團的角色，給予不同發展階段的中小企業球員技術指導，提升拼戰實力，為征戰國際大聯盟（國際市場）練就隨時上場的信心與技能。國內學術界獲得科技部長期補助前瞻專題研究計畫，其累積的創新成果包含科技能量與研發人才，而被譽為國家經濟實體的140萬家中小企業，在首輪創新產品上市後，其後發的延展力礙於企業規模與資源，常需花費更長時間始能推陳出新，無形中市場競爭力易被取代或淪為紅海。陳良基部長於擔任財團法人國家實驗研究院院長時，即深諳高科技之技術移轉或技術服務對業界可帶來的長足效益，乃向當時國科會朱敬一主任委員提出「產學技術聯盟」（一般稱「產學小聯盟」）構想規劃，將職業棒球的專業分工培訓及高競爭強度導入政府產學合作研究計畫，國科會即於102年啟動產學小聯盟計畫。科技部今日產學小聯盟成果發表記者會，特別邀請清華大學瞿志行教授及東海大學柯耀宗教授出席本次成果發表記者會，分享聯盟營運成果。陳良基部長表示，「產學小聯盟就像是棒球的訓練農場，由大學教授扮演教練群，不斷地調整中小企業球員的打擊姿勢及選球技巧，以穩紮穩打的訓練方式，培養球員隨時征戰國際大聯盟的實力及信心。」█新型態「產學技術平台」 產學小聯盟傑出成果耀眼全球產學小聯盟計畫係由學界教授群結合技術實驗室成立新型態的產學技術平台，以既有的研發成果及核心技術為主軸，招募企業會員群，由聯盟教練團依照企業的需求給予各項的技術輔導，從問題解決、製程改善、產品創新、成本降低、新技術開發等全方面的服務一應俱全，陪伴扶植國內中小企業穩定成長，四年來已大幅提升各行各業的競爭能力。102-105年間，科技部投入7.2億元補助款，創造聯盟營運收入13.59億元，締造產值85.7億元的槓桿效應，成果相當的亮眼，目前已成立163個聯盟，所涵蓋產業廣泛，從水產養殖到烏龍茶飲、通訊光纖到智慧聯網、從雲端感知到機器人等產業領域，成功吸引近2,800家廠商加入產學小聯盟，輔導會員廠商超過1.5萬次，共同開發639件創新產品。█清華大學瞿志行教授「高擬真擴增實境互動技術聯盟」瞿教授所主持的「高擬真擴增實境互動技術聯盟」，成員來自清大、交大、台科大、北科大與國網中心等專家學者所組成，一年多來積極推廣虛擬與擴增實境(VR/AR)技術，從較成熟的遊戲及娛樂產業，擴展至工程與商務領域，開啟許多創新的加值性應用。「高擬真擴增實境互動技術聯盟」執行第一年就招募到18家會員廠商，分別屬於資訊軟體、自動化、光電、工具機、製鞋與整合行銷業，迄今已協助各廠商開發多項的新產品及新技術，其一為「五軸車銑複合加工機展示平台」，透過VR/AR模擬工具機的操作，可隨時顯示機台的設計功能，解決業者需搬運實體參展的麻煩，成為國際行銷的利器，已獲得2017年國際工具機展研究創新產品獎的肯定。其二，與國際製鞋大廠合作，使用高互動式的虛擬實境技術，共同開發「鞋類大量客製化設計平台」，實現創新的商業模式，該會員廠商已獲得國際品牌的代工訂單。其三，整合廣告機、足部量測、高擬真三維建模與擴增實境等技術，與廠商成功開發「虛擬鞋品試穿系統」FiFeet的原型系統，受到國際品牌Travel Fox的青睞，將佈署於其主要門市通路，不僅能虛擬試穿多樣式的鞋品，亦可降低實體店面存貨的成本，將科技拓展應用到每個人日常生活，讓大眾隨時可以享受到科技環境所帶來的便捷體驗。█東海大學柯耀宗教授「永續綠色科技創新設計聯盟」東海大學柯耀宗教授執行之「永續綠色科技創新設計聯盟」，為協助綠色科技產業發掘產品設計出口，應用「創新設計」核心技術進行加值，輔導聯盟會員廠商設計出兼具產品差異化及市場區隔產品，擺脫過去OEM代工角色，逐步打造產品自有品牌，以取得市場優勢。透過「永續綠色科技創新設計聯盟」的輔導，已成功協助會員廠商發展有別於以往只運用在汽機車修配廠專用的棘輪及扭力扳手，而開發創新運用在自行車修護使用的組合式扭力扳手「自行車維修扭力工具」、專為女性騎士設計的個性化棘輪扳手「女性專用美學設計扳手組」，成功創造市場區隔，聚焦自行車修護及女性市場，發展技術優化多元應用。另外，輔導聯盟會員成功設計新產品「銀髮族療癒花器」、「可攜式種植箱」，取得優先進入花器市場先機，預估可為聯盟會員帶來可觀的收益。該聯盟設計實力有目共暏，參與國際競賽表現優異，屢獲佳績，「BONE AID」(創新骨折固定器)、「NICE TRI」(創新局部冰敷套)、「OSCARE」(創新造口護理包)三項作品獲德國紅點設計大獎及一項美國IEDA設計金奬及策展人奬，已推升聯盟設計軟實力獲國際肯定。(圖由科技部提供／科技部召開產學小聯盟成果發表記者會，陳良基部長表示，產學小聯盟由大學業有專精的教授扮演教練團的角色，給予不同發展階段的中小企業球員技術指導，提升拼戰實力，為征戰國際大聯盟（國際市場）練就隨時上場的信心與技能。)