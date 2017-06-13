2017新北FUN街頭 街舞推廣課程開放報名大成報 (2017-06-13 15:50)
【記者高金次新北報導】
FUN暑假囉！「2017新北FUN街頭」系列活動「街舞推廣課程」即將於暑期熱烈展開！板橋區公所多年來皆針對所有熱愛舞蹈的大、小朋友們開設免費的街舞教室，今年7月至9月特別為成人、婦女及兒童開設流行街舞班、流行MV班、基礎Girl Style街舞班等量身定做的課程，不限年齡，無須舞蹈基礎，只要有興趣都可報名參加，歡迎大、小朋友們相招一起來體驗街舞的魅力。
課程即日起開放報名，完全免費，每班30人，額滿為止，詳情請至板橋區公所官網(http://www.banqiao.ntpc.gov.tw)查詢或電洽報名專線02-2711-3104。
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