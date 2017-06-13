（中央社記者王揚宇台北13日電）法務部長邱太三不滿多人指他關說妻子人事，要求道歉，否則提告。邱太三今天委任律師徐文宗、游琦俊到台北地方法院，對名嘴黃越宏提告誹謗並求償新台幣300萬元、登報道歉。



邱太三1日針對名嘴多次在「新台灣加油」節目，指他利用法官法為妻關說人事（回任法官）指出，這件事完全是子虛烏有，而且名嘴編造的故事情節，一變再變前後矛盾，拿不出證據也沒向當事人查證。



因此，邱太三要求新台灣加油主持人廖筱君與法治時報社長黃越宏、律師周武榮，針對捏造關說一事於5天內公開道歉，否則將依法向地院提起刑事自訴誹謗罪並附帶民事賠償。



到6月6日止，周武榮已於媒體訪問報導中澄清其並無指涉關說，三立電視台也出具書面聲明書表示，未來節目當中涉及當事人名譽或隱私部分，會以更嚴謹的標準檢視，並要求指控者有責任對於指控內容提出具體事證。



邱太三與律師討論後，今天決定對黃越宏提出刑事自訴附帶民事求償300萬元。游琦俊說，黃越宏在法治時報內，提到邱太三關說其配偶回任法官的事情，這是不實指控也沒有經過合理查證，嚴重損害邱太三的名譽。



律師也在刑事自訴狀中指出，黃越宏上談話性節目時，指謫邱太三以關說方式使配偶回任法官，做出不實指控；同時今日社會大眾正在重建司法信心之際，黃越宏卻為一己之私胡亂指謫，又藉輿論第四權公器，企圖撕裂台灣司法制度，事後也不知悔悟，懇請法院從重量刑。1060613