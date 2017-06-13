（中央社記者程啟峰高雄13日電）高雄市警方今天宣布查獲1個詐騙集團，逮捕18人，其中一半是未成年，年紀最輕僅16歲，警方說，該集團以「偵查不公開」為擋箭牌，虛應被害人的質疑，得手至少新台幣800萬元。



高市刑大日前在桃園地區破獲這個詐騙集團，逮捕18人，其中9人是未成年男女，包括4名在校生及5名中輟生。



警方指出，彭姓、曾姓少年日前聽令集團21歲的鍾姓犯嫌指揮，佯裝健保局人員佯稱潘姓被害人健保卡遺失，遭歹徒盜用冒領醫療補助，要求轉匯到指定帳戶以示清白，得手70萬元。



兩名少年後來又假冒檢察官電話行騙潘姓男子100萬元，要求對方匯入監管帳戶，被害人只要稍問細節問題，就以「偵查不公開」為由加以搪塞，日前遭高市警局三民二分局及時破阻，逮捕彭、曾，兩人被裁定收容接受感化教育後，三民二分局再會同刑大溯源北上桃園破獲這個詐騙集團。



警方調查，該詐騙集團機房設於境外躲避查緝，以29歲的呂姓男子為首腦，22歲的盧姓男子及鍾男負責吸收少年車手加入集團，他們派遣2人為1組，假冒檢察官以「偵查不公開」恐嚇被害人就範，並不准被害人讓家人知道或報案。



警方說，日前持拘票北上桃園逮捕盧男時，他聞風躲進衣櫃內，仍被警方發現拉出壓制在床，盧男當場變「爸寶」，高喊「等一下，我叫我爸來，別這樣！」



警方又說，該集團車手取款後將現金轉交車手頭，再把錢上交呂姓主嫌，車手每次大約可分到得手贓款的1%至3%不等為酬勞，被害人遍及全台，已有10多名被害人出面指認，詐騙金額逾800萬元，其中有人一次被騙300萬元。1060613