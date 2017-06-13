屏東冷凍廠疑一氧化碳中毒 9人送醫中央社 (2017-06-13 16:07)
（中央社記者郭芷瑄屏東縣13日電）屏東縣東港鎮船頭路1家水產冷凍工廠，下午發生員工疑似一氧化碳中毒，9名員工身體不適，送醫急救。
屏東消防隊表示，9名疑似中毒員工由工廠送醫，有2人在加護病房，1人在一般病房，6人留院觀察。1060613
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