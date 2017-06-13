（中央社記者郭芷瑄屏東縣13日電）屏東縣東港鎮船頭路1家水產冷凍工廠，下午發生員工疑似一氧化碳中毒，9名員工身體不適，送醫急救。



屏東消防隊表示，9名疑似中毒員工由工廠送醫，有2人在加護病房，1人在一般病房，6人留院觀察。1060613