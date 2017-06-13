北市消防局推安全服務 獲行政院品質獎中央社 (2017-06-13 16:02)
（中央社記者朱則瑋台北13日電）台北市消防局推「恁ㄟ安全阮來顧」服務， 跨機關整合推動安裝住警器、事故產品通報機制等，獲得行政院政府服務品質獎。
「卓越調查品質、優化預防管理--恁ㄟ安全阮來顧」整合簡化流程，積極研發新的鑑定方法、跨機關整合推動安裝住警器、事故產品通報機制等服務，同時推動校園消防小偵探及國小消防體驗日，希望防災知識從小扎根，預防火災發生，降低火災死傷人數，獲得品質服務獎肯定。
台北市消防局代表人員今天在行政院公務人力發展訓練中心接受表揚，消防局表示，未來會透過多元宣導，讓防火知識隨時圍繞在身邊，時時刻刻提醒民眾，並給台北市民優質服務。1060613
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