控富邦併北市銀 呂秀蓮：邀柯文哲告發中央社 (2017-06-13 16:00)
（中央社記者朱則瑋台北13日電）副總統呂秀蓮今天舉行記者會告發富邦金併購北市銀屬違法行為，她提出許多證物資料「也希望柯文哲市長知道此消息後，可以來共同告發」。
台北市政府發言人劉奕霆表示，柯文哲市長指出，只要外界能夠提出新的事證，檢調認為需要重新調查，台北市政府會全面配合。
呂秀蓮今天與王孝維多位民進黨市議員在台北市議會民進黨團召開記者會，告發富邦併購北市銀違法案，並準備包括市府低賣北市銀資產、評估報告違反商業會計法、兩銀行換股比例被低估等證物資料。
呂秀蓮說，她是依刑訴法告發，為何會等到現在才動作，主因是要等到前總統馬英九卸任；當年富邦金併購北市銀本身充滿違法不當，北市銀被以極低價格出售，她有充分事證，假如判決後契約無效，北市府可以追回相當多的一筆錢，是人民一大福利。
呂秀蓮表示，前任北銀董事長廖正井曾出面指併購案有嚴重瑕疵，當時她身為副總統曾公開讚賞廖正井言論，竟收到當時富邦負責人蔡萬才的一封信，內容寫著「身為副總統，口無擇言即捲入是非，太輕率了吧！」「陳總統選你為副總統作競選夥伴，是一大敗筆」等。
呂秀蓮指出，如此難聽言論她一直隱忍，直到去年出書時才爆出來，她與富邦無恩怨，但對方公然涉入國政，「也希望柯文哲市長知道此消息後，可以來共同告發」。1060613
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