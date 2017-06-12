內湖網球中心（2）中央社 (2017-06-12 12:51)
內湖網球中心為世大運期間網球項目的主要場地，設有主球場1面、副球場1面、室內球場4面及戶外球場10面，共計16面。室內球場為練習場地，以及雨天時的比賽場地。中央社記者吳家昇攝 106年6月12日
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