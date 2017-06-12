網球中心沒屋頂（2）中央社 (2017-06-12 12:51)
11日啟用的內湖網球中心，原本設計為中央球場有屋頂，台北市長柯文哲刪除預算後，不蓋屋頂，他12日表示很熱，在想加蓋屋頂要多少錢。中央社記者吳家昇攝 106年6月12日
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