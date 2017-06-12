好友淚眼憶齊柏林 邱銘源：記得歸航中央社 (2017-06-12 12:51)
與導演齊柏林（右）相交近20年的生態工法基金會副執行長邱銘源（左），臉書貼文回憶兩人練習空拍機，邱痛楚以簡訊呼喊「記得歸航」。（邱銘源提供）中央社記者黃旭昇傳真 106年6月12日
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