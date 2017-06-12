苗栗消防隊 野溪實地防溺中央社 (2017-06-12 12:50)
隨著氣溫逐漸升高，苗栗縣沿海與山區野溪開始出現戲水人潮，消防局12日特地在泰安鄉梅象橋實施危險水域溺水搶救演練，希望透過實地訓練，提高救溺成功率，避免憾事發生。（苗栗消防局提供）中央社記者管瑞平傳真 106年6月12日
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