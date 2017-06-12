軍車貨車相撞4傷送醫中央社 (2017-06-12 12:50)
高雄市燕巢區12日發生軍車和貨車的3輛車相撞事故，造成包括官兵的4名男子受傷送醫，警方初步調查疑為貨車閃避另輛車子時，失控打滑翻覆再撞擊軍車。（翻攝照片）中央社記者陳朝福傳真 106年6月12日
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