飛安調查官李寶康說明調查進度中央社 (2017-06-12 12:50)
導演齊柏林所搭失事直升機殘骸12日運抵台北空軍松山基地準備鑑識，飛安調查官李寶康說明目前進度。中央社記者王飛華攝 106年6月12日
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