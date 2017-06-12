齊柏林失事直升機殘骸運抵台北中央社 (2017-06-12 12:50)
導演齊柏林所搭失事直升機殘骸12日運抵台北空軍松山基地，相關單位將針對直升機失事原因和機械狀況，做進一步調查。中央社記者王飛華攝 106年6月12日
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