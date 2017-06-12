齊柏林遺體移至二殯 家屬痛哭（1）中央社 (2017-06-12 12:50)
看見台灣導演齊柏林的遺體12日移至第二殯儀館，齊柏林太太（左）送齊柏林到二殯後離去。中央社記者張皓安攝 106年6月12日
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- WENGER Urban 都會系列 經典米蘭帶紳士腕錶 -黑色/41mm
- Michael Kors 躍動柑橘淡香精 100ml
- 買就送 SAMPO聲寶 182L直立式冷棟櫃SRF-180S
- KOKKO-美式休閒真皮樂福懶人跟鞋 - 淡灰
- 【HP】DeskJet GT 5810 大容量連續供墨印表機 (列印/影印/
- HITACHI日立 590W 紙袋型吸塵器 CVPK8T
- Staub 圓形鑄鐵鍋 淺鍋 26cm 芥末黃
- 3M 極淨便捷系列淨水器S003 特惠組(加贈一支濾心)+軟水系統
- CITIZEN 光動能都會腕錶-黑x玫瑰金框/43.8mm BM6964-55E
- 《KOSNEY 靜待花開》加大100%天絲全舖棉四件式兩用被冬包組
海鷗之友 空軍派專機運送齊柏林遺體【中廣新聞網】
學生離席李家同怒說重話，外界對此怎麼看？【KNOWING新聞】
快車道上拳武行 馬路轉瞬變戰場【NOWnews今日新聞】
太陽花學運領袖林飛帆 紛擾中完成終生大事 全國矚目【NOWnews今日新聞】
續集沒拍完 傳事發後齊柏林兒子網上現身求援【NOWnews今日新聞】