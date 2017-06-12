齊柏林遺體移至二殯 家屬痛哭（2）中央社 (2017-06-12 12:50)
看見台灣導演齊柏林的遺體12日移至第二殯儀館，齊柏林太太（前）送齊柏林到二殯後離去。中央社記者張皓安攝 106年6月12日
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