直升機空難罹難人員移靈台北（2）中央社 (2017-06-12 12:50)
空難逝世的導演齊柏林與助理及機師的遺體，12日由空軍C-130運輸機載回台北，圖為移靈車隊離開機場。中央社記者王飛華攝 106年6月12日
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