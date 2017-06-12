直升機空難罹難人員移靈台北（1）中央社 (2017-06-12 12:50)
空難逝世的導演齊柏林與助理及機師的遺體，12日由空軍C-130運輸機載回台北，圖為助理及機師靈柩下飛機。中央社記者王飛華攝 106年6月12日
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