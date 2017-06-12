齊柏林等3人遺體 C-130專機運回台北中央社 (2017-06-12 12:50)
「爸爸，上飛機了！」家屬哭喊，現場氣氛哀傷凝重，3具遺體連同冰櫃一同上機，空軍共派遣2架C-130運輸機，送齊柏林等3人遺體和家屬同機回台北。中央社記者李先鳳攝 106年6月12日
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